تخصيص 20 مليون جنيه لرصف 8 شوارع رئيسية بمتفرعاتها بحى شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق فى المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام باظهار شوارع المدينة بالمظهر الذى يليق بها أمام اهلها وزوارها.

وقال الشريف أنه استجابة لمطالب أهالى حى شرق؛ تم إدراج 8 شوارع رئيسية بمتفرعاتها من شوارع الحى ضمن الخطة الاستثمارية للرصف هذا العام، وقد تم تخصيص 20 مليون جنيه من ميزانية الخطة الاستثمارية لرصف الشوارع حى شرق، مضيفا بانه شدد على انهاء أعمال إعادة الشيء لاصله بعد الإنتهاء من مشروعات الغاز والكهرباء والمياه بالشوارع، و ترميم الحفر والمتهالك من الأسفلت باسرع وقت ممكن، و الاهتمام باشوارع الحيوية والتى كثرت منها شكاوى المواطنين.

ومن جانبها ؛ أوضحت المهندسة أمل محمود، إنه تم البدء فى أعمال الرصف بشوارع نزلة القلعة وشارع السوق بباكوس بداية من البوستة وحتى السكرية، كما تتم حاليا أعمال الرصف بشارع ادمون فرمون، والتى تعتبر من أكثر الشوارع بنطاق حى شرق التى كثرت منها شكاوى المواطنين، أما عن أعمال إعادة الشيء لاصله بنطاق حى شرق فقد اشارت مدير مديرة الطرق الى انه تم الانتهاء من اعادة الشيء لأصله بمسار شارع الطاروطى وشعراوي، و وانهاء اعمال الكشط بشارع بن منقذ بعد الانتهاء من اعمال الكهرباء بالشارع.