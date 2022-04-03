بعد 20 عاما.. البنتاجون يرحل معتقلا من جوانتانامو للجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ترحيل المعتقل الجزائري في سجن جوانتانامو العسكري سفيان برهومي المشتبه في أنه كان مدربا في معسكر لتنظيم القاعدة، إلى الجزائر.

وجاء في بيان للبنتاجون "في 4 فبراير 2022، أبلغ وزير الدفاع (لويد) أوستن الكونجرس بنيته إعادة برهومي إلى الجزائر، وبالتعاون مع شركائنا الجزائريين، أنجزنا متطلبات النقل الآمن".

وتابع "تشيد الولايات المتحدة باستعداد الجزائر وشركاء آخرين لدعم الجهود الأمريكية المستمرة لخفض... عدد النزلاء بهدف إغلاق سجن جوانتانامو".

اتُهم المعتقل الجزائري في البداية عام 2005 بالضلوع في مؤامرة إرهابية ووجهت له تهمة العمل كمدرب في معسكر للقاعدة ثم تدريب عناصر في التنظيم على صناعة صمامات تفجير عن بعد.

لكن في مطلع عام 2008، أسقط البنتاجون التهم الموجهة إليه، ثم في عام 2016 قرر مجلس المراجعة في جوانتانامو أن احتجازه "لم يعد ضروريا" لحماية أمن الولايات المتحدة من "تهديد خطير".