انتظام عمل المخابز البلدية فى ثانى أيام شهر رمضان المبارك

تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية عمل المخابز البلدية، حيث أشارت إلى انتظام إنتاج الخبز المدعم ويتم صرف الدقيق المدعم للمخابز وإنتاج الخبز المدعم فئة 5 قروش طوال شهر رمضان ستكون من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء يوميا، كما أن المخابز التى يبلغ حصتها من الدقيق أكثر من 20 جوالا زنة الجوال 100 كيلو جرام، تعمل من الساعة 7 صباحا وقد تستمر حتى الساعة 9 مساء، الأمر الذى يؤدى الى توفير الخبز للمواطنين خاصة الأخوة المسيحيين على مدار اليوم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بشأن أسعار الخبز الحر "الخبز المميز 72% – الخبز الفينو" وأن سعر بيع الخبز المميز زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما، وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحى منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز فى أماكن ظاهرة للمستهلكين.

كما تضمن القرار بأن تفرض غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه طبقا لنص المادة 22 مكررا ج، من قانون حماية المنافسة للمخالفين.