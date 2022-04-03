اليوم السابع
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الأحد، 03 أبريل 2022 06:22 ص
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الوظائف الخضراء هى المستقبل.. اعرف التفاصيل

الأحد، 03 أبريل 2022 06:00 ص
الوظائف الخضراء هى المستقبل.. اعرف التفاصيل
كتبت منال العيسوى

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مع الإسراع فى وتيرة التنمية، وسعى الحكومات المحلية والعالمية لمواكبة المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة، تم فرض مسميات جديدة لوصف الوظائف الخضراء باعتبارها وظائف المستقبل المرتبطة بـ"الاقتصاد الأخضر".
 

وطبقا لتعريف برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن الوظائف الخضراء أو كما أطلق عليها البرنامج وظائف الياقات الخضراء، هى وظائف مرتبطة بالعمل فى الزراعة والتصنيع والبحث العلمى، والتطوير والأنشطة الإدارية والخدمية، التى تسهم بشكل كبير فى حفظ أو استعادة الجودة البيئية وتحقيق الاستدامة بجوانبها المتكاملة.

 

تصنف الوظائف الخضراء على أنها وظائف فى مجال الأعمال، التى تنتج سلعا، أو خدمات مرتبطة بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وكيفية العمل على جعل عمليات إنتاج المؤسسات أكثر صداقة للبيئة، ومدى استخدم الموارد طبيعية بشكل أقل.

 

تسعى الوظائف الخضراء طبقا لتصنيفات إحصاءات العمل للحفاظ على المياه والغابات المستدامة، والوقود الحيوي، والطاقة الحرارية الأرضية، اضافة إلى المعالجة البيئية، والاستدامة، 

 

وتتضمن تعريفات الوظائف الخضراء عددا من الوظائف، يمكن تسميتها بوظائف الاستدامة أو الوظائف البيئية أو الوظائف الإيكولوجية، منها مدققى الطاقة، والعاملين فى إعادة التدوير، والعاملين فى المركبات الكهربائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرمائية، والطاقة الحرارية الأرضية، وغمر النفايات والنفايات الصلبة البلدية وزيادة كفاءتها.

 

تتضمن أيضا الوظائف الخضراء، التعليم والتدريب والتوعية العامة، ومدى تطبيق اللوائح والقدرة على ودعم التعليم وزيادة التأثير العام لصالح البيئة، حيث تضمن اخر تقرير عن الاقتصاد الاخضر انه زاد الطلب على وظائف جديدة خلقها الاقتصاد الجديد المرتبط بالاستدامة .

 

من هذه الوظائف، فنى توربينات الرياح، مستشار الطاقة الشمسية، مصمم موضة الاستدامة، ‏صناعة السيارات الخضراء.

 


الوظائف الخضراء

المستقبل

التنمية المستدامة

الاقتصاد الاخضر

فنى تروبينات

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