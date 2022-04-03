الكرملين: المفاوضات مع كييف لا تسير بسهولة لكن هناك نقاط اتفاق مع الأوكرانيين

وأضاف بيسكوف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، "رغم أن المفاوضات مع أوكرانيا لا تسير بسهولة، لكن هناك نقاط اتفاق مع المفوضين الأوكرانيين، مؤكدا أن استمرار المفاوضات أي كان مكان عقدها أمر هام، لأن الهدف الرئيسي من المفاوضات تحقيق أهداف العملية العسكرية في أسرع وقت ممكن وتوقف العملية القتالية من خلال المفاوضات" .

وأوضح المتحدث أن نزع سلاح أوكرانيا يجري بوتيرة سريعة، مشيرا إلى أنه تم تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بشكل كبير خلال العملية العسكرية، مشيرا إلى أن أحد أهم أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا، إنقاذ جمهورية دونيتسك ولوجانسك واستعادة أراضيها .

من جهة أخرى، أكد رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم لإجلاء الأجانب من مدينة ماريوبول.

وقال ميزينتسيف حسبما أفادت القناة اليوم الأحد، إنه تم فتح ممر إنساني من ماريوبول إلى بيرديانسك اعتبارا من اليوم، وتأمين نظام التهدئة على مساره، مضيفا أن إجلاء الأجانب يمكن أن يكون برا أو من خلال مناطق سيطرة كييف أو بواسطة السفن.

وأكد استعداد روسيا لتأمين خروج ودخول سفن الإجلاء من ميناء بيرديانسك، موضحا أنه لا يمكن إجراء العملية الإنسانية إلا بالتزام سلطات كييف الكاملة على خروج القافلة الإنسانية من ماريوبول والالتزام بنظام وقف إطلاق النار أثناء عملية الإجلاء، داعيا المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة الى إلزام سلطات كييف بتقديم تأكيد خطي لاستعدادها لتنفيذ الإجلاء.