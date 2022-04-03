اليوم السابع
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القومى للمرأة يهنئ نانسى الجندى لحصولها على جائزة الطبيب العربى: رفعت اسم مصر

الأحد، 03 أبريل 2022 01:47 م
القومى للمرأة يهنئ نانسى الجندى لحصولها على جائزة الطبيب العربى: رفعت اسم مصر الدكتور نانسى الجندى
كتب محمود راغب

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تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى الدكتورة نانسي الجندي رئيسة الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة لحصولها على الجائزة الثالثة للطبيب العربي لعام 2022 كمرشحة عن جمهورية مصر العربية، خلال اجتماع الدورة العادية ال ٥٦  لمجلس وزراء الصحة العرب. 
 
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها لفوز الدكتورة نانسي الجندى بهذه الجائزة الهامة كمرشحة عن مصر، مؤكدة  اأنها رفعت اسم مصر عاليا باعتبارها نموذجًا ناجحا للمراة والطبيبة المصرية ، متمنية لها المزيد من النجاح والتفوق.

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