اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 أبريل 2022 05:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يتبادل التهنئة بحلول شهر رمضان مع العاهل الأردنى وأمير الكويت

الأحد، 03 أبريل 2022 05:24 م
الرئيس السيسي يتبادل التهنئة بحلول شهر رمضان مع العاهل الأردنى وأمير الكويت الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا للشعب الأردنى الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.

 

وأعرب الملك الأردنى عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس، داعيًا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعبًا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.

 

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع شقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

 

وتوجه الرئيس إلى شقيقه العاهل الكويتى بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعبًا.

 

من جانبه، أعرب العاهل الكويتى عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس بمناسبة الشهر الكريم، متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا كل تقدم وازدهار وسلام.

 

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.


السيسي

الرئيس السيسي

شهر رمضان

ملك الاردن

امير الكويت

عاجل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة