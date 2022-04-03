الرئيس الباكستانى يوافق على طلب عمران خان بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

كتبت ـ هناء أبو العز

وافق الرئيس الباكستاني عارف علوي على طلب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لحل برلمان البلاد والدعوة لانتخابات مبكرة بعد فشل محاولة المعارضة طرح الثقة في حكومته عبر البرلمان.

وذكر المكتب الإعلامي الخاص بالرئيس الباكستاني في بيان بحسب صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية عبر موقعها الإلكتروني، أن " الرئيس الباكستاني عارف علوي وافق على طلب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لحل برلمان البلاد والدعوة لانتخابات مبكرة بعد فشل محاولة المعارضة طرح الثقة في حكومته عبر البرلمان".

من جانبه، دعا عمران خان الأمة لتخضير لإجراء انتخابات، قائلا: ليست قوة أجنبية أو عناصر فاسدة، ولكن عليك فقط أن تقرر من أجل هذا البلد.