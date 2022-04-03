اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 أبريل 2022 07:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع الروسية: قواتنا دمرت 125 طائرة أوكرانية

الأحد، 03 أبريل 2022 04:23 ص
الدفاع الروسية: قواتنا دمرت 125 طائرة أوكرانية الجيش الروسى
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميجور جنرال إيجور كوناشينكوف بأن القوات المسلحة الروسية دمرت 381 طائرة أوكرانية بدون طيار و1888 دبابة و205 قذائف صواريخ متعددة منذ بداية عمليتها العسكرية الخاصة.
 
ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن الوزارة القول إنه "بشكل عام تم تدمير 125 طائرة و 88 طائرة هليكوبتر و381 مركبة جوية بدون طيار و1888 دبابة ومركبات مدرعة قتالية أخرى، و205 أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و793 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، وكذلك 1771 مركبة آلية عسكرية خاصة منذ بداية العملية الخاصة عملية عسكرية".
 

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة