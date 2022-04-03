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الجريمة الضاحكة.. لص يطلب من موظف بنك أموالا ويسلمه المسدس بدلا من الشنطة

الأحد، 03 أبريل 2022 11:18 ص
الجريمة الضاحكة.. لص يطلب من موظف بنك أموالا ويسلمه المسدس بدلا من الشنطة حقيبة - أرشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى

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يعرض اليوم السابع من خلال سلسلة حلقات يقدمها لقرائه في شهر رمضان الكريم، بعنوان" الجريمة الضاحكة "، والتي توضح عددا من الجرائم الغريبة التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث اليومية بمختلف أنحاء العالم، على جرائم قتل وسرقة ونصب، ونادراً ما تحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله.

 

وفى حلقة اليوم نستعرض، محاولة سرقة أحد اللصوص لبنك "هاليفاكس" في العاصمة البريطانية لندن، بمسدس في يد وحقيبة في اليد الأخرى، وطلب من أحد الموظفين مبلغ 700 ألف جنيه إسترليني. ويبدو أن الأمر اختلط على اللص، فبدلا من أن يسلم الموظف الحقيبة، قام بإعطائه المسدس. وعند ملاحظته لما حدث حاول جذب المسدس مرة أخرى، ولكن الموظف كان سريع البديهة ووجهه ناحية اللص. وبالرغم من فشله في سرقة الأموال، فقد قرر ألا يرحل وهو خالي وسرق دراجة أحد موظفي البنك.

 


جريمة ضاحكة

حلقات رمضان

اليوم السابع

سرقه بنك

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