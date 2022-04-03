التحقيقات تكشف تفاصيل تورط تشكيل عصابى فى انتحال صفة شرطة وسرقة مندوب بالمرج

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة حول واقعة ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواطنين في المرج، أن المتهمين اتفقوا فينا بينهم على انتحال صفة ضابط شرطة بالاتفاق مع سائق شركة، على سرقة مبلغ التحصيلات الخاص بالشركة التى يعمل بها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين، قاموا برصد مندوب شركة، وتعقبوه منذ تحصيله مبلغ مالي كبير من احد المحال التجارية في المرج، وقاموا بتعقب الضحية أثناء استقلاله سيارة الشركة التى يعمل بها مستقلين سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية، وقاموا بإيقاف السيارة واستولوا على المبلغ المالى وهاتف مندوب الشركة والسائق الذى معه، وفروا هاربين.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من مندوب إحدى الشركات، بأنه تعرض لواقعة سرقة من قبل مجهولين ادعوا أنهم رجال شرطة، عقب تحصيلهما مبلغ مالي من أحد المحال التجارية فى المنطقة. وبعمل التحريات اللازمة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة السائق بالاشتراك مع 3 أشخاص. وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط باقى أفراد التشكيل العصابي، وتم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، بالاشتراك مع سائق الشركة الذى أخبرهم بخط سيره والمبلغ الذى سيكون بحوزة المندوب الذى معه، نصفين أنهم اشتركوا فى ارتكاب الواقعة نظرا لمرورهم بضائقة مالية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.