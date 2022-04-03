البابا تواضروس يستقبل المطران أشود للأرمن الأرثوذكس فى المقر الباباوى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، نيافة المطران أشود مطران الأرمن الأرثوذكس في مصر وأفريقيا، يرافقه وفد قادم من أرمينيا يزور مصر حاليًا.

ورحب قداسته بنيافة المطران والوفد المرافق، ودار الحوار حول خدمة الشباب ودور الكنيسة واهتمامها بهم من خلال أنشطة متنوعة، وفى نهاية اللقاء قدم قداسة البابا هدية تذكارية لضيوفه عبارة عن كتاب عن زيارة العائلة المقدسة لمصر.

وفى سياق متصل، هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى، المسلمين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، حيث أشار إلى أن شهر رمضان في التقليد الإسلامي مخصص للصيام والعبادة، وأن فترات الأصوام عمومًا تكون مباركة في حياة الإنسان لأنه يشعر خلالها أن حياته ليست من الطعام وإنما من الله.

وأوضحت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان لها، أن قداسته واصل تهنئته لكل الإخوة والأحباء والمسؤولين بالدولة وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما مد قداسته التهنئة باسم الكنيسة لكافة الدول الإسلامية.