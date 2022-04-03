اليوم السابع
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الأوقاف تطلق صالونها الثقافى الرمضانى من مسجد السيدة نفيسة الاثنين المقبل

الأحد، 03 أبريل 2022 12:29 ص
الأوقاف تطلق صالونها الثقافى الرمضانى من مسجد السيدة نفيسة الاثنين المقبل
كتب على عبد الرحمن

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة في ضوء رسالتها في نشر الوعي الرشيد المستنير دينيا ووطنيا وثقافيا سوف تطلق صالونها الثقافي الرمضاني لأول مرة ، وهو عبارة عن سلسلة متكاملة من الندوات والأمسيات  الدينية و الثقافية طوال أيام وليالي  الشهر الفضيل ، وأن نقطة الانطلاق سوف تكون بإذن الله تعالى يوم الاثنين المقبل عقب صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها . 
 
وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن أول صالون سيكون بعنوان "الصيام وأمانة الكلمة"، وذلك الاثنين المقبل عقب صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وسوف يشارك فيه كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعلى حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والدكتور على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها. 
 
وشددت وزارة الأوقاف على الالتزام بجميع ضوابط وإجراءات التباعد الاجتماعي، خلال الصالونات الثقافية.

 


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