الأوقاف تطلق صالونها الثقافى الرمضانى من مسجد السيدة نفيسة الاثنين المقبل

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن أول صالون سيكون بعنوان "الصيام وأمانة الكلمة"، وذلك الاثنين المقبل عقب صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وسوف يشارك فيه كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعلى حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والدكتور على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها.

وشددت وزارة الأوقاف على الالتزام بجميع ضوابط وإجراءات التباعد الاجتماعي، خلال الصالونات الثقافية.