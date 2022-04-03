اليوم السابع
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الأقباط الأرثوذكس يدشنون كنيسة "بنى خليل" بإيبارشية ببا والفشن

الأحد، 03 أبريل 2022 11:53 ص
الأقباط الأرثوذكس يدشنون كنيسة "بنى خليل" بإيبارشية ببا والفشن الأقباط الأرثوذكس يدشنون كنيسة "بنى خليل
كتب ـ محمد الأحمدى

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دشن الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار للأقباط الأرثوذكس بقرية بنى خليل، مركز ببا بمشاركة كهنة الكنيسة وشعبها.

وتم تدشين المذبح بالطابق الأول على اسم الشهيدين أبادير وإيرائي أخته والقديس الأنبا كاراس، إلى جانب حامل الأيقونات (الأيكونوستاس) وأيقونة حضن الآب (البانطوكراتور).

وكذلك تم تدشين مذبحين بكنيسة الدور الثانى، المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء والقديس يوسف النجار، والمذبح القبلي على اسم رئيس الملائكة ميخائيل.

وفى سياق متصل، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وبرفقته عددٍ من كهنة ثلاث من كنائس قطاع وسط القاهرة، إلى جانب أعضاء مجالس الكنائس ذاتها.

 

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الأقباط الأرثوذكس يدشنون كنيسة "بنى خليل

 

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الأقباط الأرثوذكس يدشنون كنيسة "بنى خليل

 

 

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الأقباط الأرثوذكس يدشنون كنيسة "بنى خليل

 

 

 

 

 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كنيسه بنى خليل

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