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الأرصاد تناشد المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لارتفاع الحرارة

الأحد، 03 أبريل 2022 12:14 م
الأرصاد تناشد المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لارتفاع الحرارة حالة الطقس - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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تتأثر البلاد هذه الأيام بموجة حارة على كافة الأنحاء بالجمهورية ، وذلك تزامنا مع أول أسبوع فى شهر رمضان المبارك، حيث تتراوح درجات الحرارة على القاهرة على سبيل المثال من 31 و 36 درجة ، وتتجاوز الحرارة بجنوب الصعيد 40 درجة.
 
وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم المبالغة فى تخفيف الملابس، وعدم التعرض المباشر للشمس خلال الظهيرة لارتفاع درجات الحرارة بكافة الأنحاء.
 
ويشهد اليوم الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يشهد اليوم نشاط رياح على  القاهرة الكبرى  والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وطقس  مشمس بشمال وجنوب الصعيد  .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد  :  القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 27
 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 20 درجة، وسانت كاترين العظمى 30 درجة والصغرى 08 .
 
 
 

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