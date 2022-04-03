اعرف تفاصيل اجتماع وزير الزراعة مع اتحاد الدواجن لتنفيذ الزراعة التعاقدية

كتبت أسماء نصار

تسعى وزارة الزراعة لتنفيذ الزراعة التعاقدية مع المزارعين لمحصول الذرة الموسم القادم، لذلك عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مؤخرا مع اتحاد منتجى الدواجن لبحث احتياجاتهم.





وفى التقرير نتعرف على أهم تفاصيل الاجتماع وتكليفات وزير الزراعة.



1- وزير الزراعة أكد أن الدولة حريصة على حماية الثروة الداجنة والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها خلال السنوات الماضية.

2- حققنا الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض .

3- الدولة لديها رؤية مستقبلية واستثمارات واعدة في هذا المجال من خلال تخصيص مناطق لاقامة مشروعات ضخمة في الثروة الداجنة.

4- الدولة تسعى لتحقيق زيادة الإنتاج المحلى من كافة المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية وبخاصة صناعة الدواجن .

5- وزارة الزراعة تسعى لتشجيع المزارع على زراعة محصول الذرة الموسم القادم وذلك عن طريق الانضمام لمنظومة الزراعة التعاقدية التيتضمن للفلاح سعر عادل كما تضمن توافر المحصول لمصانع الأعلاف.

6- وزير الزراعة طلب من اتحاد منتجي الدواجن تحديد الكميات اللازمة من محصول الذرة ووضع سعر له مع آليات محددة للتسعير فيتاريخ الاستلام وأيضا تحديد اليات تضمن تنفيذ الاتفاق بين الاتحاد والمزارعين.

7- وزير الزراعة وجه بسرعة الانتهاء من مناقشة النقاط السابقة والوصول الى النتائج التي ترضى جميع الاطراف وتحقق مصلحة المزارعين و منتجي الدواجن وتضمن توافر المحصول بالسعر العادل .