ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار فى ساكرامنتو الأمريكية إلى 6 قتلى و9 إصابات

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين في إطلاق نار بمدينة ساكرامنتو التابعة لولاية كاليفورنيا، وقالت الشرطة المحلية إن الحادث وقع فجر اليوم في وسط مدينة ساكرامنتو.

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصًا يجرون في الشارع على صوت طلقات ناري،. كما تظهر سيارات الإسعاف وهي تصل إلى مكان الحادث.

ولم تذكر الشرطة سوى تفاصيل قليلة لكنها أشارت عبر تويتر إلى أنه "سيكون هناك تواجد كبير للشرطة في مكان الحادث وأن الأحداث تتطور".

وطالبت السلطات المواطنين بالابتعاد عن المكان حيث يوجد العديد من المطاعم والبارات والقريب من مركز جولدن وان حيث يلعب فريق سكرامنتو كينغز لكرة السلة.