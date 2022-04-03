احذروا الخبز فيه سم قاتل.. حملة وطنية لسحب "العيش" من الأسواق الفرنسية

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت فرنسا حملة وطنية لسحب العديد من أنواع الخبز المباع في محلات السوبر ماركت، بسبب مادة تعتبر سامة.

وتبين أن الخبز يحتوى على جزيء قلوى مشتق من نبات يستخدم في الطب كمسكن للألم، وهو موجود بشكل طبيعي في بعض البذور، ولا يُحظر استخدامه، ولكن بحد معين لا ينبغى تجاوزه، وهو الخطأ الذى حدث هذه المرة.

وتم إطلاق الحملة الوطنية بدءًا من الخميس الماضى، بحيث يعيد المستهلكون المنتجات التي تحتوي على الكثير من هذا الجزيء.

وتتأثر أربعة أنواع من الخبز بحملة الاسترجاع هذه، حيث تم بيع الخبز الريفي الذي يبلغ وزنه 350 جرامًا في Netto و Intermarché بين 21 فبراير و 30 مارس 2022، وتم أيضًا سحب خبز الباجيت الريفي الذي يبلغ وزنه 250 جرامًا والذي تم شراؤه بين 2 و 30 مارس ، والذي تم بيعه في نفس المتاجر.

كما يتأثر أيضًا خبز الجوز الريفي الذي يبلغ وزنه 300 جرام والذي تم بيعه في Intermarché و Netto بين 16 فبراير و 30 مارس بحملة الاسترجاع هذه، وأخيرًا يجب أيضًا إرجاع خبز الجاودار اللقيط البالغ 300 جرام الذي تم شراؤه في Super U بين 15 فبراير و 26 مارس 2022.

كما نصحت الحملة بعدم استهلاك هذه المنتجات وإعادتها إلى نقطة البيع، ورد الأموال لجميع المستهلكين حتى 13 أبريل.