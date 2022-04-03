أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأحد 3-4-2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية أمام الريال السعودى اليوم وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.14 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى 0.21 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.81 ريال سعودى.
وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.
سجل 1 يورو نحو 4.14 ريال سعودي.
سجل 1 جنيه استرليني نحو 4.92 ريال سعودي.
سجل 1 دولار كندي نحو 3.00 ريال سعودي.
سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.81 ريال سعودي.
سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.
سجل 1 جنيه مصري نحو 0.21 ريال سعودي.
سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.
سجل 1 دينار بحريني نحو 9.94 ريال سعودي.
سجل 1 دينار كويتي نحو 12.32 ريال سعودي.
أما عن أسعار الذهب فى السعودية، فسجل "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 232.39 ريال سعودى.
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