ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.88% بأولى جلسات شهر رمضان

كتب ــ هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع وشهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المحللين والأجانب، وربح رأس المال السوقي 12.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 739.126 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.88%، ليغلق عند مستوى 11562 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 1962 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.51% ليغلق عند مستوى 14054 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 4563 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 1925 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 2931 نقطة.