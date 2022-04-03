أخبار الاقتصاد اليوم: الضرائب المصرية تقرر تيسير إجراءات تسجيل المشروعات الصغيرة

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الاحد 3-4-2022 اخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها تأكيد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، والمزايا التحفيزية

رئيس مصلحة الضرائب المصرية: تيسير إجراءات تسجيل المشروعات الصغيرة

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " عن تواجد عدد من ممثلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمقر وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة يوميًا، لافتًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار التعاون بين وزارة المالية و المصلحة مع الجهاز للتيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتسجيل بالجهاز .

وأوضح " عبد القادر أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني، هذا بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، لافتًا إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية

الإسكان تقرر تخصيص 20 قطعة أرض بـ12مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية وخدمية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 20 قطعة أرض بـ12مدينة جديدة، لإقامة (مشروع عمرانى متكامل وخدمى مختلط، وإنشاء كنيسة، ومكتب بريد، بجانب أنشطة سكنية، وصناعية، وتعليمية، وزراعية، وتجارية، وإدارية، وفندقية، وسياحية، وترفيهية).

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط تجارى إدارى، وفى مدينة بدر، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط تجارى إدارى، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط سكني تجاري إداري فندقي سياحي ترفيهي، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بنشاط صناعي، وزراعي، وتجارى، وفى مدينة 15 مايو، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط سكنى تجارى، ومعهد تعليمى، وفى مدينة شرق بورسعيد (سلام)، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مكتب بريد.

المالية: «التأمين الصحى الشامل» يحقق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اهتمام الحكومة بتعميق التعاون القائم منذ 20 عامًا بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، ليمتد إلى مجالات التنمية البشرية، التى توليها الدولة أولوية متقدمة «الصحة والتعليم»، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى؛ باعتباره قاطرة النمو الغنى بالوظائف خاصة فى ظل الزيادة السكانية التى تستدعى استدامة رفع معدلات النمو الاقتصادى لتحقيق التنمية المنشودة، والإسهام فى تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل يحقق حلم كل المصريين فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة؛ على نحو يسهم فى تعزيز جهود الحماية الاجتماعية لهم، ويقلل من حدة الآثار السلبية للأزمات العالمية.

استعرض الوزير، فى لقائه مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة ليونال رابيل، جهود تهيئة البنية الأساسية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للتوسع فى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص خاصة فى القطاعات التى تحظى بأولوية خلال الفترة المقبلة منها: «تحلية المياه، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والمواصلات، مؤكدًا حرص الحكومة على مراعاة البعد البيئى فى المشروعات؛ بما يتسق مع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر فى ظل استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة «COP 27».

رانيا المشاط تؤكد حرص مصر على تقوية العلاقات المصرية البريطانية بمختلف المجالات

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، حيث تم خلال اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشترك من بينها العلاقات الثنائية المصرية البريطانية، وجهود التعاون الإنمائي من خلال مؤسسة التمويل البريطانية CDC، والتعاون المشترك في إطار رئاسة مصر لقمة المناخ COP27، وتعزيز جهود التمويل المبتكر من أجل دعم خطط تنفيذ التنمية المستدامة في مصر، كما تناول اللقاء متابعة نتائج زيارة وزيرة التعاون الدولي للمملكة المتحدة خلال الشهر الماضي.

في بداية اللقاء أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الزيارة التي قامت بها مؤخرًا إلى المملكة المتحدة، ولقائها بعدد من المسئولين البريطانيين من بينهم اللورد أحمد، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني وزير الدولة لشئون الكومنولث والأمم المتحدة وشمال أفريقيا، ومسئولي مؤسسة التنمية البريطانية CDC، ووكالة ائتمان الصادرات البريطانية UKEF، وكذلك اللقاءات مع المؤسسات المعنية بالعمل المناخي وشركاء التنمية.

رئيس القابضة الكيماوية: مصر تنتج 7 ملايين طن من الأسمدة سنويا وحصتنا 10%

كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الشركات المصرية تنتج نحو 7 ملايين طن أسمدة أزوتية سنويا، وتصدر شركتنا نحو 10% من إنتاج مصر من الأسمدة سنويا.

وذكر مصطفى لـ"اليوم السابع"، أن شركات مصر بجانب شركات كيما والنصر للأسمدة وسماد طلخا تنتج نحو 7 ملايين طن سنويا من الأسمدة الأزوتية، لافتا إلى أن الأسمدة صناعة لا غنى عنها لأي اقتصاد سواء لتدعيم القطاع الزراعى، أو للتصدير ولا سيما في ظل ارتفاع الطلب على الصادرات وهو ما يوضح اهتمام الدولة بالتوسع فى تلك الصناعة الهامة .

أضاف ان مصانع كيما 2 تعمل بكامل طاقتها وجار الاتفاق على تطوير المصانع القديمة لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيا ، بجانب ان شركة النصر تعمل وجار تطويرها أيضا مع شركة الدلتا للأسمدة والتي يتم حاليا دراسة ،وتقييم حالة الشركة تمهيدا لتطويرها .

وفيما يتعلق بمشروع انتاج الامونيا الخضراء بالشراكة مع شركة النصر والقطاع الخاص أوضح انه جار انتظار سعر الكهرباء حتى يتسنى السير قدما في المشروع ، موضحا انه يتم انتاج الامونيا الخضراء في مصانع كيما ، الا انها تحتاج لخلايا جديدة تتناسب مع معدلات استهلاك الكهرباء.