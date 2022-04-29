8 أعراض لأوميكرون تظهر بالرغم من التطعيم الكامل

كتبت إيناس البنا

ساعدت اللقاحات التى تم إعطاؤها لغالبية سكان العالم لمكافحة فيروس كورونا، وتخفيف بعض الآثار المدمرة له، لكن اللقاح لم يجعلنا نقاوم العدوى تمامًا، فعلى الرغم من أن اللقاح يساعد فى الحماية من الفيروس، إلا أنه لا يزال من الممكن الإصابة بفيروس كورونا ولا تزال هناك أعراض يمكن أن تظهر مع التطعيم، وفقًا للتقارير كامبريدج نيوز المملكة المتحدة.

أظهرت الأبحاث أن اللقاح يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض خطير أو الوفاة من COVID-19 لكنه لا يمكنه إيقاف العدوى، وفقا للبحث المنشور فى مجلة الأمراض المعدية وعلم الأوبئةEurosurveillance في النرويج.

درس البحث مجموعة أشخاص فى حفلة فى نوفمبر 2021 ، حيث كان هناك تفشي لأوميكرون، في المجموع شارك 111 من أصل 117 مشاركًا، 95% في المقابلات، وكانوا جميعًا في نفس الحفلة في أوسلو كما ذكر تقرير موقع " express".

من بين 111 ضيفًا تمت مقابلتهم، تم تأكيد إصابة 66 شخصًا بـ كورونا و15 آخرين ربما أصيبوا بالفيروس أيضًا، ومن بين المشاركين في الدراسة وجد الباحثون أن 89% تناولوا جرعتين من اللقاح.

وعلى الرغم من تلقيحهم بالكامل عانت المجموعة من عدة أعراض لسلالة Omicron، ووفقًا للنتائج كانت هناك 8 أعراض رئيسية عانت منها مجموعة الحاضرين الملقحين بالكامل.

سعال سيلان الأنف إعياء إلتهاب الحلق صداع ألم عضلي حمة العطس

وتقول الدراسة: "بافتراض حدوث التعرض في الحفلة، تراوحت فترة حضانة الحالات المصحوبة بأعراض من صفر إلى ثمانية أيام بمتوسط ​​ثلاثة أيام.

وكانت هيئة الصحة البريطانية NHS قد أدرجت في وقت سابق ثلاثة أعراض رئيسية فقط لفيروس كورونا ، لكنها قامت بتحديث موقعها على الإنترنت ليشمل تسع علامات أخرى، وتشمل العلامات التالية لعدوى أوميكرون البديل لـ COVID-19 عند البالغين:

ارتفاع في درجة الحرارة أو قشعريرة (قشعريرة) - تعني درجة الحرارة المرتفعة أنك تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك (لا تحتاج إلى قياس درجة حرارتك)

سعال جديد ومستمر - يعني السعال كثيرًا لأكثر من ساعة ، أو ثلاث نوبات سعال أو أكثر في غضون 24 ساعة

فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق

ضيق في التنفس

الشعور بالتعب أو الإرهاق

جسد مؤلم

صداع

التهاب الحلق

انسداد أو سيلان الأنف

فقدان الشهية

إسهال

الشعور بالمرض أو المرض .

كما يشير إلى أن: "الأعراض مشابهة جدًا لأعراض أمراض أخرى ، مثل نزلات البرد والإنفلونزا".