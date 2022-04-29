ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 29/4/2022 بمحافظات مصر

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:40 ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 29: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:31 م

موعد صلاة العشاء 7:55 م

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:42 ص

موعد صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:35 م

موعد صلاة المغرب 6:37 م

موعد صلاة العشاء 8:01 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 3:35 ص

موعد صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:28 م

موعد صلاة العشاء 7:51 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:34 ص

وقت صلاة الظهر 11:40 ص

موعد صلاة العصر 3:13 م

وقت صلاة المغرب 6:16 م

وقت صلاة العشاء 7:36 م



مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:46 ص

موعد صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 15: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:19 م

موعد صلاة العشاء 7:36 م