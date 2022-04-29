ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 29/4/2022 بمحافظات مصر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:40 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 29: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:31 م
موعد صلاة العشاء 7:55 م
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:42 ص
موعد صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:35 م
موعد صلاة المغرب 6:37 م
موعد صلاة العشاء 8:01 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:35 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:28 م
موعد صلاة العشاء 7:51 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:34 ص
وقت صلاة الظهر 11:40 ص
موعد صلاة العصر 3:13 م
وقت صلاة المغرب 6:16 م
وقت صلاة العشاء 7:36 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:46 ص
موعد صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 15: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:19 م
موعد صلاة العشاء 7:36 م
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