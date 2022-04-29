اليوم السابع
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أكرم القصاص
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موسكو تعلن تعرض منشأة لحرس الحدود للقصف من أراضي أوكرانيا

الجمعة، 29 أبريل 2022 03:01 م
موسكو تعلن تعرض منشأة لحرس الحدود للقصف من أراضي أوكرانيا قصف - أرشيفية
وكالات

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أعلنت سلطات مقاطعة بريانسك الواقعة بغرب روسيا عن تعرض منشأة تابعة لحرس الحدود الروس للقصف من أراضي أوكرانيا، اليوم الجمعة.

 

وذكر حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، على قناته في تطبيق "تلغرام" أن القصف بمدافع هاون استهدف مركزا لإدارة حرس الحدود التابعة لهيئة الأمن الفدرالية الروسية، في بلدة بيلايا بيريوزكا.

 

وأوضح بوغوماز أن القصف لم يخلف إصابات بشرية، لكنه ألحق ضررا بخطوط الإمداد بالمياه والكهرباء، مؤكدا أن أعمال الترميم قد أجريت لاستئناف الإمدادات.

 

كما أشار حاكم المقاطعة إلى أن القصف تسبب في اقتلاع شجرة في مقبرة محلية.

 

وهذه ليست المرة الأولى في الآونة الأخيرة التي تتعرض فيها مناطق روسية متلاصقة مع حدود أوكرانيا للقصف من الجانب المقابل من الحدود، وذلك على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي تواصلها موسكو في أراضي أوكرانيا.

 


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