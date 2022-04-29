مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى تصادم دراجتين بخاريتين بالشرقية

فتحية الديب

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين في طريق منشأة رضوان – أبو كبير، بنطاق ودائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم في طريق منشأة رضوان – أبو كبير، بنطاق ودائرة مركز شرطة أبو كبير.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين في طريق منشأة رضوان – أبو كبير، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور، دفع مرفق الإسعاف بمحافظة الشرقية بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو كبير المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، فيما جرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة أبو كبير، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.