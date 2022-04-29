مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم شاحنتين بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

لقى شاب مصرعه، كما أصيب 5 آخرين، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى نقل ثقيل "تريلا" في طريق الداخلة – شرق العوينات.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الداخلة العام توفى في حادث مروري.

وتبين تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة نقل ثقيل "تريلا" بطريق الداخلة – شرق العوينات، أسفر عن مصرع يوسف محمد عطا، 17 عامًا، ومقيم محافظة قنا، مؤمن أحمد سيد أحمد، 29 عامًا، ومقيم سوهاج، محمد حسن طلب، 26 عامًا ومقيم محافظة الأقصر، أحمد محمد طايع، 16 عامًا، ومقيم الأقصر، وليد الطيرى أحمد محمد، 30 عامًا ومقيم قنا، أحمد عبدالرحمن عبدالله، 33 عامًا، ومقيم محافظة الفيوم.

جرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وجرى وضع جثة المتوفي بالمشرحة، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.