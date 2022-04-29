اليوم السابع
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الجمعة، 29 أبريل 2022 03:51 م
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مصرع شخصين اصطدم بهما قطار أثناء عبورهما مزلقان بلتان فى طوخ

الجمعة، 29 أبريل 2022 03:42 م
مصرع شخصين اصطدم بهما قطار أثناء عبورهما مزلقان بلتان فى طوخ جثة
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت منطقة مزلقان بلتان التابع لمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، مصرع شخصين أثناء عبورهما شريط السكة الحديد أثناء قدوم القطار، ما تسبب فى تحويل جثتيهما لأشلاء، وانتقلت سيارة الإسعاف لمكان الحادث، وجرى تجميع الجثتين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالي باصطدام قطار بشخصين أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بنطاق مزلقان بلتان دائرة المركز.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وجرى الدفع بسيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام قطار بشخصين أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بنطاق مزلقان بلتان، ما أسفر عن تحويل جثتيهما لأشلاء، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 


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