مديريات المنوفية تنهى استعداداتها لاستقبال عيد الفطر.. اعرف التفاصيل

المنوفية - فريق المحافظات

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، برفع درجة الإستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنطاق المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك ، وتكثيف الحملات التفتيشية المكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين خلال أيام العيد للتعامل الفوري معها وذلك بما لا يعكر صفو الاحتفالات.

أفاد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أن المديرية قد أنهت كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر، حيث تم تشديد الرقابة على المحلات والمنشآت التموينية من خلال شن حملات تفتيشية ورقابية بصفة دورية على مدار 24 ساعة لتطهير المحلات والأسواق من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وذلك بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة، فضلا عن المتابعة المستمرة لفروع شركات الجملة بنطاق المحافظة، للتأكد من وجود أرصدة السلع التموينية المخصصة للبطاقات للصرف منها للبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي.

وفى مجال المخابز، أوضح وكيل وزارة التموين بأنه يوجد (1599) مخبز بلدى ويتم العمل بهم على الوجه المعتاد وبصفة دورية وتم التنبيه على أصحاب المخابز بالعمل بنظام التناوب خلال فترة أجازة العيد بما لا يؤثر على احتياجات المواطنين ، بالإضافة إلى وجود أرصدة من الدقيق بالمخابز ووجود قمح استراتيجي بالمطاحن، مؤكداً على أنه يتم المرور بصفة دورية على المخابز بكافة أنواعها لانضباط عملية إنتاج الخبز ومواصفاته ، وفيما يخص السلع التموينية ، أشار " الجمال " بأنه يوجد (1553) تاجر تمويني و ( 349 ) مشروع جمعيتي بنطاق المحافظة ، ويوجد أرصدة استراتيجية من السلع التموينية بمخازن فروع الشركة العامة لتجارة الجملة بخلاف ما يرد لشركة الجملة من سلع بصفة مستمرة ويومية ، مضيفاً بأنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة السلع التموينية التي يزيد الطلب عليها خلال أيام العيد ومنع أية اختناقات في أي سلعة مهما كان نوعها وبما يكفى حاجة المستهلكين ، هذا وفيما يتعلق بمجال البوتاجاز أكد وكيل وزارة التموين استقرار الحالة التموينية لسلعة البوتاجاز والمواد البترولية بكافة محطات تموين السيارات ، كما تتلقى غرفة العمليات بالمديرية شكاوى المواطنين خلال أيام أجازة العيد على أرقام (2174037 -2174039) بالإضافة إلى الشكاوى التلغرافية والمكتوبة.

وفى سياق آخر ، أفاد الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطرى بأنه تم وضع خطة محكمة للمرور علي المحلات والسوبر ماركت وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة من خلال لجنة حماية المستهلك لمتابعة المواد ذات المنشأ الحيواني وتاريخ الصلاحية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، كما تم التأكيد على إلغاء الراحات والأجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة وفتح المجازر لاستقبال الذبائح فترة إضافية تبعاً لكثافة الذبائح ولمواجهة زيادتها ، بالإضافة إلى التأكد من توفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم، فضلا عن تخصيص أرقام تليفونات طوارئ علي مدار 24 ساعة بالمديرية ( 2174929 ، وفاكس 2174931) لاستقبال شكاوى المواطنين.

وفى قطاع الصحة ، أفاد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة برفع حالة التأهب بجميع المستشفيات الحكومية والتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال فترة الإجازة وتوافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية ومتابعة جميع الأدوية الخاصة بالطواري لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى ، فضلا عن رفع درجة الاستعداد بشكل كامل بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات إسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية موزعة بكافة أنحاء المحافظة ، فيما أنهت مديرية الأوقاف كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك ، حيث تم التشديد بضرورة الإلتزام بكافة قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها بكل دقة.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن بالتواجد الميدانى بالشارع والمتابعة المستمرة للحالة العامة لمنظومة النظافة، ورفع كافة الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين، وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية، حفاظاً علي المظهر الجمالي والحضاري.