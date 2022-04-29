محافظ الإسكندرية مهنئا عمال مصر: سبيل الأمة للتقدم وتحقيق التنمية

الإسكندرية جاكلين منير

قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وهنأ عمال مصر عامة وعمال الإسكندرية خاصة، مؤكدا أنهم سبيل الأمة للتقدم والرقى، وأن العمل هو الركيزة الأساسية لنهضة الشعب وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.

وقال المحافظ إن عمال مصر نموذج يحتذي به في العمل والإخلاص على مر التاريخ فقد أثبتوا للعالم قدرتهم على البذل والعطاء والجد والاجتهاد من أجل وطنهم.

وأكد المحافظ أن مصر في حاجة إلى تفاني أبنائها في العمل كلا في موقعه، فإن الأمم لا تبنى ولا تتقدم إلا بعزيمة وإخلاص وعطاء أبنائها، وأننا نجدد العهد والوعد بأن نبذل المزيد من الجهد والعطاء لينعم الشعب المصري العظيم بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والسلام.