محافظ أسيوط يعلن توريد 1142 طن قمح بـ 30 شونة ومركز تجميع حتى الآن

أسيوط فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن توريد 1142 طن و73 كيلو من الأقماح المحلية بشون وصوامع المحافظة منذ بدء موسم الحصاد وحتى الان ، بالشون والصوامع ومراكز التجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة البالغ عددها أكثر من 30 صومعة وشونة وهنجر ومركز تجميع وذلك بالتعاون بين مديرية الزراعة ومديرية التموين والجهات المعنية ، وتحت إشراف اللجنة العليا.

وأوضح أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح يبلغ نحو 403 ألف طن من إجمالي المساحة المنزرعة والبالغ مساحتها 230 ألف فدان بمتوسط انتاجية 18 أردب للفدان ، مؤكداً على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمزارعين منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول مع سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحفيز المزارعين والموردين.

وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم –الى زيادة الاقبال من المزارعين على توريد محصول القمح لموسم 2022 ، واستمرار اعمال حصاد المحصول بقرى ومراكز المحافظة ، لافتا الى انه اصدر تكليفاته لمسئولي الزراعة والتموين بالمتابعة المستمرة لأعمال الحصاد وتوريد محصول القمح للصوامع وأماكن التجميع المخصصة لذلك وتسهيل كافة العقبات أمام المزارعين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى وكافة الجهات التنفيذية فضلا عن التنسيق مع مسئولى البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى للانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الاقماح المحلية وفقا للكميات التي اعلنتها وزارتي الزراعة والتموين ، مؤكدا على فتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الاقماح حتى انتهاء من موسم التوريد فى 30 أغسطس 2022 معلنا حضوره لأعمال حصاد محصول القمح ومتابعته المستمرة والمرور الدائم لمتابعة عملية تسليم الأقماح وتفقده لبعض أماكن تجميع محصول القمح بالصوامع والمطاحن للإطمئنان على تذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة.

وأضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة بمراكز التجميع والصوامع لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم حيث يبلغ سعر الأردب ٨٨٥ جنيه زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط و٨٧٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣ قيراط و٨٦٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٢.٥ قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية وأقرته والحوافر التي أقرتها الدولة لموسم توريد القمح 2022 لافتا الى متابعة توفير الأجولة الجوت في حالة سليمة وتبخيرها قبل استخدامها وتجهيزها لاستقبال الأقماح على أن تتولى مديرية التموين مسئولية إصدار تراخيص حركة ونقل الاقماح المحلية واثباتها في سجلات حركة مركز التجميع وتشكيل لجان فرز واستلام الاقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع ومطاحن وشون وهناجر للتأكد من سلامة الاقماح وجودتها بحضور ممثلي التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء ومندوب عن الجهة المسوقة "أمين الموقع التخزيني" وذلك وفقا للضوابط المنظمة لذلك على أن يتم رفع تقرير يومي بمساحات الأراضي التي تتم حصادها والأقماح التي تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع فضلاً عن مراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتطبيق العقوبات على المخالفين وفقًا للقانون.

وأضافت هدى اسماعيل ، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ، ان يجرى متابعة مستمرة لاعمال حصاد محصول القمح وتذليل كافة العقبات امام المزارعين مشيرة الى ان محصول القمح يتم تسليمه لأكثر من 30 صومعة وهنجر وشون أسمنتية ومركز تجميع مشيرة إلى تشكيل لجنة بمديرية الزراعة لمتابعة عملية توريد محصول القمح موسم 2022 فضلا عن تنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة والعمل على عدم انتظار الموردين كثيراً أمام الشون وذلك عن طريق تنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز، لافتة إلى المتابعة المستمرة والدورية لأي شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح، فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة والتي تبلغ 403 الف طن قمح وتقديم كافة التسهلات والحوافز للمزارعين.