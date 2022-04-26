محافظ أسيوط يتفقد حصاد القمح بمركز أبوتيج ويعلن تقديم كافة الدعم للمزارعين

فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال حصاد محصول القمح بمدينة أبوتيج، للاطمئنان على سير عملية الحصاد وتوعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح لتوفير الأمن الغذائي لمصر والتقى بعض المزارعين الذين أشادوا بجودة المحصول موسم 2022 ، لافتًا إلى جودة المحصول هذا العام وزيادة انتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة.



رافقه خلال الجولة التفقدية النائب علاء خيرالله عضو مجلس النواب والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، ويسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج وأيمن أبوعقرب مدير إدارة الفتح التعليمية ومن مزارعي مركز أبوتيج ومن المزارعين محمود أبوعقرب وحسين عبدالمعطي وبعض أهالي المنطقة.



تابع المحافظ أعمال حصاد محصول القمح وتجميعه تمهيدًا لدرسه وتوريده للمطاحن والصوامع وسط فرحة وسعادة من المواطنين والمزارعين، الذين حرصوا على استقبال المحافظ ومرافقوه مشيدين بجودة المحصول هذا العام وزيادة انتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة معلنًا تقديم كافة الدعم لهم وتسهيل كافة الإجراءات لتوريد المحصول للشون والصوامع، كما ردد المحافظ معهم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية تعميقًا للولاء وحب الوطن وصافح المحافظ العاملين المتواجدين في الحصاد ووجه لهم الشكر على تفانيهم في العمل.



وأشار المحافظ خلال الجولة إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز وتم تجهيز أكثر من 30 مركز تجميع، تشمل "الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة والتى بدأت في إستلام محصول القمح من المزارعين والموردين خلال موسم الحصاد، وتوريد القمح المحلي حتي نهاية أغسطس 2022 بمختلف قرى ومراكز المحافظة وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



كما وجه محافظ أسيوط مسئولي الزراعة بالمتابعة المستمرة لأعمال الحصاد وتوريد محصول القمح للصوامع وأماكن التجميع المخصصة لذلك وتسهيل كافة العقبات أمام المزارعين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى وكافة الجهات التنفيذية، فضلاً عن التنسيق مع مسئولي البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى للانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الأقماح المحلية وفقًا للكميات التي اعلنتها وزارتي الزراعة والتموين واستلام الأقماح من المزراعين وفقًا لسعر 885 جنيه للاردب زنة 150 كيلو جرام وعلى حسب درجة النقاء والفرز، وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الاقماح حتى انتهاء من موسم التوريد في 30 أغسطس 2022 أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز حتى تحقيق المستهدف للمحافظة والبالغ 403 ألف طن قمح، مؤكدًا على جولاته الميدانية المستمرة لأعمال حصاد محصول القمح والمرور الدائم لمتابعة عملية تسليم الأقماح وتفقده لبعض أماكن تجميع المحصول بالصوامع والمطاحن للإطمئنان على تذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة.



وأضافت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن محصول القمح يتم تسليمه لأكثر من 30 صومعة وهنجر وشون أسمنتية ومركز تجميع موضحة أن أبواب الصوامع والشون وأماكن التجميع ستظل مفتوحة حتى نهاية اليوم الأخير لأعمال التوريد والاستلام المحدد الموافق 30 اغسطس القادم، مشيرة إلى تشكيل لجنة بمديرية الزراعة لمتابعة عملية توريد محصول القمح موسم 2022 فضلا عن تنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة والعمل على عدم انتظار الموردين كثيرًا أمام الشون وذلك عن طريق تنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز، لافتة إلى المتابعة المستمرة والدورية لأي شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة وتقديم كافة التسهلات والحوافز للمزارعين.





المحافظ يتفقد حصاد القمح (1)



المحافظ يتفقد حصاد القمح (2)



المحافظ يتفقد حصاد القمح (3)



المحافظ يتفقد حصاد القمح (4)



المحافظ يتفقد حصاد القمح (5)



جانب من حصاد القمح (1)



جانب من حصاد القمح (2)



جانب من حصاد القمح (3)



جانب من حصاد القمح (4)



جانب من حصاد القمح (5)



جولة المحافظ خلال حصاد القمح (1)



جولة المحافظ خلال حصاد القمح (2)



جولة المحافظ خلال حصاد القمح (3)



جولة المحافظ خلال حصاد القمح (4)



جولة المحافظ خلال حصاد القمح (5)







