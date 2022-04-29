محافظة المنيا تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك.. اعرف التفاصيل

المنيا- حسن عبد الغفار

ينشر اليوم السابع استعدادات محافظة المنيا، لاستقبال احتفالات عيد الفطر المبارك وهى:

1- إلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة العيد.

2- تفعيل غرف العمليات بالوحدات المحلية، والقروية، ومديريات الخدمات، لتعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة.

3- استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، في أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

4- تنظيم "نوباتجيات" عمل مستمرة لمنع وقوع هذه المخالفات، والتعامل معها بشكل فورى.

5- سيتم التعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة، من خلال الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، ومحاسبة المخالفين وفقاً للقانون، حفاظاً على مستقبل الأجيال القادمة.

6- تكثيف الحملات المشتركة علي المواقف والساحات خلال الأيام المقبلة استعداداً لاستقبال إجازة عيد الفطر المبارك والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لسائقي السرفيس والنقل الجماعي لزيادة تعريفة المواصلات واستغلال المواطنين الراغبين في السفر قبل إجازة العيد لقضاء الأجازة مع أسرهم.

7- حملات مكثفة لتموين المنيا استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال التأكد من توافر جميع السلع الاساسية، بكافة المنافذ وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

8- إزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية توريد محصول القمح، مع المتابعة اليومية من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والتنسيق مع غرف العمليات بالمراكز والمديريات.