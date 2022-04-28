رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات بمحافظة المنيا خلال عيد الفطر

المنيا - حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، التهنئة لأهالى المحافظة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يدٌيم نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد سكرتير عام المحافظة، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء عماد نواوه ممثلًا لمديرية الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات الخدمية.

وأعلن المحافظ، رفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، موجها بإلغاء كافة الأجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والادارات التابعة لها خلال فترة العيد، وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين، مشدداً على تفعيل غرف العمليات بالوحدات المحلية، والقروية، ومديريات الخدمات، لتعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفورى عن أى أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أى حالات للبناء المخالف أو التعدى على الأراضى الزراعية، أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، مشدداً على ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم "نوباتجيات" عمل مستمرة لمنع وقوع هذه المخالفات، والتعامل معها بشكل فورى، لافتاً إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة، من خلال الإزالة الفورية لأى تعدٍ جديد، ومحاسبة المخالفين وفقاً للقانون، حفاظاً على مستقبل الأجيال القادمة.

أكد المحافظ، حرصه على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، بالمتابعة الدورية والمستمرة لنسب الإنجاز بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تهدف لتطوير قرى الريف المصري، بـ 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز هم (العدوة – مغاغة – أبو قرقاص – ملوى – ديرمواس)، بالإضافة لإدراج 102 قرية بمركزى سمالوط وبنى مزار ضمن أعمال التطوير، وذلك بهدف السعى لدفع معدلات الإنجاز، ومناقشة التحديات التى تواجه مسار التنمية الشامل، مؤكداً أنه يتم المرور الميدانى لمتابعة كافة المشروعات الجارى العمل بها على أرض الواقع الى جانب الاجتماع الأسبوعى الذى يهدف الى تذليل كافة العقبات امام تنفيذ تلك المشروعات.

كما وجه المحافظ الشكر لمديرية التموين على جهودها خلال شهر رمضان المبارك وتوفير السلع والمواد الغذائية، موجها بتكثيف جهود المديرية، استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال التأكد من توافر جميع السلع الاساسية، بكافة المنافذ وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، كما شدد على تكثيف الإجراءات الخاصة بجهود الرقابة والسيطرة على أسعار السلع الأساسية للمواطنين ، كما وجه المحافظ بإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية توريد محصول القمح، بالإضافة إلى المتابعة اليومية من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والتنسيق مع غرف العمليات بالمراكز والمديريات.

كما وجه المحافظ إدارة المواقف بالتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات خلال الأيام المقبلة استعداداً لاستقبال أجازة عيد الفطر المبارك والتعامل بحسم مع أى مخالفة أو محاولة لسائقى السرفيس والنقل الجماعى لزيادة تعريفة المواصلات واستغلال المواطنين الراغبين فى السفر قبل أجازة العيد لقضاء الأجازة مع أسرهم .

ناقش المحافظ خلال الاجتماع استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات النقل والشهادة الابتدائية والاعدادية، الفصل الدراسى الثاني، والتى تبدأ اعتبارا من يوم 7 الى 26 مايو القادم، حيث أوضح محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائى خلال الفترة من 8 الى 12 مايو القادم، ويتم وضع الامتحانات من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة الى اخري، وبالنسبة للشهادة الإعدادية، تبدء الامتحانات خلا الفترة من 21 الى26 مايو القادم، حيث تم تجهيز 529 لجنة، على مستوى المحافظة لاستقبال 113335 طالب وطالبة، وبالنسبة للتعليم الثانوى تم الانتهاء من عمل الجداول للمواد الغير مضافة للمجموع وارسالها لجميع الإدارات، حيث تبدأ من 7 الى 10 مايو القادم، وتكليف الموجهين بوضع الامتحانات للمواد الأساسية.

من جانبه قدم الدكتور محمد نادي، وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، تقريراً تناول فيه جهود مديرية الصحة فى مواجهة فيروس كورونا، ومستجدات الأعمال الجارى تنفيذها بجميع المستشفيات، ومدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية.



وفى نهاية الاجتماع استعرض المهندس هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالى 2021 /2022، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات والهيئات.