لو هتاكل رنجة أو فسيخ فى العيد.. أضف هذه الخضروات إلى مائدتك

فاطمة ياسر

أغلب الأشخاص يتناولون الرنجة والفسيخ فى أول أيام عيد الفطر، ونظرا لاحتواء هذه الأنواع من السمك على نسبة عالية من الأملاح، لذا يمكنك إضافة بعض الخضروات الورقية التى تساهم بشكل كبير فى ترطيب الجسم والحد من الشعور بالعطس بسبب الأملاح المتوفرة فى الأسماك، وذلك وفقا لموقع "LIVESTRONG".

- الخس:

يحتوى على نسبة عالية من الماء، إلى جانب مجموعة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، كالبوتاسيوم، والألياف، ومضادات الأكسدة، فتناولك له مع الأسماك المالحة عمل علي حدوث توازن للأملاح داخل الجسم.

- الخيار:

يعد من الخضروات المهمة للجسم، فهو غني بالفيتامينات والمعادن المفيدة والمهمة للجسم، وتناولك له يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، كالإصابة بالحموضة أو الالتهابات أو الانتفاخ، ولذا عليك تناوله لتقليل فرص التعرض لمشاكل في الجهاز الهضمي.

- الليمون:

يعد مطهرا طبيعيا يساهم بشكل كبير في تنظيم عملية الهضم، وذلك لأنه يحتوى على نسبة عالية من الألياف، ويقلل من فرص الإصابة بالإمساك أو الإسهال، أو التعرض لعسرالهضم، ولذا فتناوله له يعد من الأمور الجيدة غذائيا.