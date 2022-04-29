اليوم السابع
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الجمعة، 29 أبريل 2022 07:23 ص
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لهذه الأسباب.. الطعام المصنوع في المنزل هو الأفضل لفقدان الوزن

الجمعة، 29 أبريل 2022 07:00 ص
لهذه الأسباب.. الطعام المصنوع في المنزل هو الأفضل لفقدان الوزن الطعام المصنوع في المنزل وفقدان الوزن
كتبت فاطمة خليل

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مفتاح التغذية الشاملة هو تضمين الطعام المصنوع فى المنزل في نمط حياتك، والذي لن يغذي فحسب، بل سيعزز أيضًا وظيفة جسمك، حيث تعتبر الوجبات المنزلية مغذية وصحية نسبيًا، وبحسب موقع "health" فإن الطعام المصنوع في المنزل هو الأفضل لفقدان الوزن، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الأطعمة المصنوعة فى المنزل لفقدان الوزن.

فيما يلي بعض فوائد الأطعمة المصنوعة منزليًا لفقدان الوزن
 

1. مكونات صحية
 

العديد من الأطعمة المصنعة غنية بالزيت والملح والسكر عندما نصنع وجباتنا الخاصة فى المنزل، فإننا نعرف بالضبط المكونات التي نستخدمها والكمية التي نستخدمها من كل منها. يمكنك صنع الأطعمة السريعة المتوفرة في المطاعم ومنافذ الوجبات السريعة في المنزل بمكونات أقل بكثير وأكثر صحة.

2. تجنب الحساسية الغذائية
 

إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك مصابًا بحساسية تجاه الطعام، فقد يكون تحضير وجباتك في المنزل مفيدًا للغاية. يمكنك تقليل احتمالية حدوث رد فعل تحسسي لأنك تتحكم في طبخك.

3. التحكم في الحصة او الكمية التى تتناولها
 

تقدم العديد من المطاعم ومنافذ الطعام كميات أكبر بكثير من الكميات الضرورية والمشكلة هي ، إذا كان الطعام أمامك ، فستستهلكه عند طهي طعامك بنفسك ، يمكنك اختيار كمية الطعام التي يتم توفيرها، وإزالة الإغراءات غير الضرورية.

من الضروري التخطيط لنظامك الغذائي ووجباتك عند دمجها في وجباتك بطريقة مناسبة.

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الطعام المصنوع في المنزل وفقدان الوزن

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