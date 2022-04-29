كوريا الجنوبية تلغى إلزامية ارتداء "الكمامة" الاثنين المقبل

سول (أ ش أ)

سجلت كوريا الجنوبية، 50 ألفا و568 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 17 مليونا و194 ألفا و616 إصابة.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال الفترة نفسها، أنه تم تسجيل 136 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 22 ألفا و724 حالة.. حسبما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وخففت الحكومة بعض قواعد التباعد الاجتماعي في محاولة لاستعادة الحياة الطبيعية ودعم الأعمال الصغيرة التي تضررت بشدة من الفيروس.

وبدأت موجة أوميكرون في الانخفاض بعد أن وصلت الإصابات اليومية في البلاد إلى ذروتها عند 621 ألفا و178 حالة في 17 مارس الماضي.

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بو-كيوم اليوم الجمعة إن بلاده ستلغي إلزامية ارتداء أقنعة الوجه في الهواء الطلق اعتبارا من يوم الاثنين المقبل رغم أهمية الحاجة إليها عند حضور الأحداث التي تضم أكثر من 50 شخصا أو استخدام المرافق متعددة الاستخدامات.

وجاء هذا القرار بعد أن ألغت كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي معظم قيود التباعد الاجتماعي الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بما في ذلك رفع سقف التجمعات وقيود ساعات العمل كجزء من الجهود للعودة إلى الحياة الطبيعية قبل الجائحة وسط اتجاه هبوطي في حالات الإصابة بكورونا..وفقا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضاف كيم في هذا الشأن: أن الحكومة قررت عدم ازعاج الناس وإحباطهم حيث كان لا يسمح لهم بخلع أقنعة الوجه حتى أثناء المشي بمفردهم وأثناء التنزه العائلي على الرغم من وجود مخاوف، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى الوضع الوبائي الذي يشهد اتجاها هبوطيا لمدة 6 أسابيع منذ الوصول إلى ذروته، ورغبات الشعب، قررت الحكومة الكورية مواصلة تحسين قيود مكافحة الفيروسات.

وكان ارتداء كمامة الوجه إلزاميا منذ أكتوبر 2020، وحاليا، قد يواجه الأشخاص الذين لا يرتدون كمامة الوجه في الهواء الطلق غرامات مالية.