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فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح منتجات عيد الفطر

الجمعة، 29 أبريل 2022 06:00 ص
فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح منتجات عيد الفطر معارض أهلا رمضان - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين، فى فتح منافذها اليوم الجمعة بمحافظات الوجه القبلى، لمواصلة طرح منتجات العيد والسلع الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة من 25% إلى 30 %، بجانب أيضا الاستمرار فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أبريل الجارى .
 
 
على جانب اخر تستمر معارض "أهلا رمضان " بالمحافظات المختلفة فى توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث ستشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى لطرح المنتجات بأسعار مخفضة خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.
 
 
 
 

التموين

منتجات السلع بالمجمعات الاستهلاكية

منتجات عيد الفطر

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