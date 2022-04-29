فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح منتجات عيد الفطر

كتب مدحت وهبة

تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين، فى فتح منافذها اليوم الجمعة بمحافظات الوجه القبلى، لمواصلة طرح منتجات العيد والسلع الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة من 25% إلى 30 %، بجانب أيضا الاستمرار فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أبريل الجارى .