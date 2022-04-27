لحمة بلدى بـ120 جنيها.. "أهلا رمضان" يحطم الأسعار بالشرقية والتخفيضات تصل 30%

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل معرض أهلا رمضان بمحافظة الشرقية لبيع السلع الأساسية واللحوم البلدى بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30%، ويفتتح المعرض تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وإشراف الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة كفر صقر.



وقال محمد السيد الششتاوى الجزار صاحب جناح بيع اللحوم بالمعرض المتواجد بمدينة كفر صقر محافظة الشرقية، إنه يبيع كيلو اللحم البلدى بمبلغ 120 جنيها وأنه يربى العجول بمزرعته ويقوم يذبحها داخل المحور الحكومى بكفر صقر تحت إشراف كامل للكب البيطرى ويتم ختم اللحوم.



وأضاف، أنه يبيع اللحوم بأسعار مخفضة لأنه يربيها بمزرعته، وأنه يبدأ البيع من التاسعة والنصف صباحا وحتى الفطار ويبدأ مرة أخرى فى الثامنة بعد الإفطار وحتى الحادية عشر مساء.



وأضاف محمد السيد، أنه يدير جناح المواد والسلع الغذائية الأساسية ويبيع بنسب خصم تصل إلى 30% وتخفيضات على السلع الأساسية كيلو الارز والمكرونة والدقيق بـ10 جنيهات السكر بـ10 والزيت اللتر الكامل بـ30، بالإضافة إلى الخصم بجناح المنظفات كيس الأريل يباع خارج المعرض بـ15 جنيها ومسعر بذلك ويباع داخل المعرض بـ13 جنيها.



وأشار محمد الألفى مدير جناح ياميس رمضان، أنه يبيع بأسعار تقل عن أسعار السلع خارج المعرض بنسبة تفوق الـ30% وأيضا يبيع كرتونة البيض البلدى بـ50 جنيها وبيض المزارع الأحمر بـ55 جنيها، وأنه هناك نسب خصومات على كل السلع المتواجدة داخل المعرض.