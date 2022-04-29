عادات غذائية اتبعها لإنقاص وزنك ولتحسين صحتك

كتبت فاطمة خليل

تختلف خطط التغذية الشاملة وفقًا لاحتياجات معينة، ولكن يجب أن تعرف بعض الطرق لدمج بعض أفكار التغذية الشاملة في حياتك من أجل نمط حياة أكثر صحة، لذا فى هذا التقرير نقدم عادات غذائية لإنقاص وزنك ولتحسين صحتك، بحسب موقع "health".

العادات الغذائية لفقدان الوزن



1. تناول الطعام النيء الكامل



يمكن أن يوفر تضمين الأطعمة النيئة في نظامك الغذائي، وخاصة الخضار والفواكه، العديد من الفوائد الصحية.

بمجرد أن تعتاد على تناول الطعام النيء، ستحصل على الأرجح على طاقة أكثر، وبشرة أفضل، وهضم أفضل، وخطر أقل للإصابة بالأمراض.

2. تقليل تناول الملح



يعد استهلاك الصوديوم من أهم المتغيرات في الإصابة بارتفاع ضغط الدم لا يفيد تقليل تناول الملح صحتك فحسب، بل يقلل أيضًا من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

3. تناول الدهون الصحية



ليست كل الدهون متشابهة، وليست كل الدهون ضارة بصحتك يمكن للدهون الصحية مثل الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة أن تساعد القلب ، وتحسن مستويات الأنسولين عن طريق خفض الكوليسترول وزيادة مستويات الجلوكوز. يمكن أن يكون للكمية المعتدلة من هذه الدهون تأثير كبير على الصحة العامة.

4. قلل من تناول السكر



يؤدي استهلاك الكثير من السكر في جسمك إلى إحداث آثار سلبية على مستويات النوم المنخفضة وتقليل الحالة المزاجية والانتفاخ. حتى إذا كنت تتناول أطعمة مغذية، فمن الأهمية تتبع مقدار ما تستهلكه.