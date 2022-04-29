طقس صيفى بعروس القنال فى 28 رمضان والعظمى 37 بالإسماعيلية.. لايف وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من مدينة الإسماعيلية، لرصد حالة الطقس في المحافظة، اليوم الجمعة، حيث تشهد "عروس القنال"، اليوم طقس صيفي شديد الحرارة، ووصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 23 والعظمى إلى 37 درجة، وغابت الشبورة المائية اليوم، وشهدت الشوارع سيولة مرورية.



وشهدت محافظة الإسماعيلية، سيولة مرورية على كل الطرق المؤدية من وإلى المحافظة، خاصة طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، كما شهدت قناة السويس، انتظام حركة السفن في المجرى الملاحى لقناة السويس في الاتجاهين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وبورسعيد الصغرى 18 والعظمى 32، ودمياط الصغرى 19 والعظمى 30، والزقازيق الصغرى 22 والعظمى 38، والإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 37، والسويس الصغرى 22 والعظمى 38، والعريش الصغرى 18 والعظمى 33 درجة.













