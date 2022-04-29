اليوم السابع
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الجمعة، 29 أبريل 2022 03:55 م
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طالبة تتخلص من حياتها بسبب خلافات أسرية فى الحوامدية بالجيزة

الجمعة، 29 أبريل 2022 03:00 م
طالبة تتخلص من حياتها بسبب خلافات أسرية فى الحوامدية بالجيزة قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أنهت طالبة حياتها داخل مسكنها في الحوامدية، لمرورها بأزمة نفسية، بسبب خلافات اسرية، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طالبة داخل مسكنها في الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن طالبة أنهت حياتها لمرورها بأزمة نفسية، وتشاجر والدتها معها، ومنعها من استخدام الهاتف المحمول، لعدم اهتمامها بدراستها.

 

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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