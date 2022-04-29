ضبط مسجل خطر هارب من أحكام بحوزته كمية من الهيروين المخدر برأس غارب

البحر الأحمر- عماد عرفة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب شمالي محافظة البحر الأحمر، من ضبط مسجل خطر شقي وهارب من عدة أحكام، ومتهم بقضايا شروع في قتل واتجار بالمواد المخدرة، بأحد المناطق الجبلية بالمدينة، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات.



تلقى اللواء محيى سلامة مدير أمن البحر الأحمر، واللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية، يفيد تمكن المقدم أحمد حوام، رئيس مباحث رأس غارب، وتحت إشراف العقيد أحمد الصباحي رئيس فرع البحث الجنائي لشمال البحر الأحمر، من ضبط المدعو "س. ربيع"، وبحوزته كمية متنوعة من المواد المخدرة منها 100 جرام هيروين، وكمية من الشابو المخدر والأفيون، بالإضافة إلى سلاح آلي وكمية من الذخائر، وذلك بعد إعداد كمين لضبطه بمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غيرالمشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.