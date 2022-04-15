ضبط 24 طربة حشيش بحوزته سيدة أثناء مرورها بكمين الكيلو 5 بسفاجا

البحر الأحمر- عماد عرفة

تمكنت مباحث سفاجا، بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط سيدة بحوزتها 24 طربة حشيش أثناء مرورها داخل إحدي سيارات الأجرة بكمين الكيلو 5 بسفاجا، قادمة من محافظة قنا، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسها 4 أيام علي زمة التحقيقات.

كان ورد بلاغ للواء محيى سلامة مدير أمن البحر الأحمر، واللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، من المقدم مصطفي عكاشة رئيس مباحث سفاجا يفيد بتمكن النقيب أحمد الزوام معاون مباحث القسم من ضبط سيدة بحوزتها 24 طربة حشيش مخدر أثناء استقبالها سيارة أجرة قادمة من محافظة قنا بكمين الكيلو 5 بسفاجا.

وعقب تقنين الإجراءات وتحرير محضر بالواقعة تم العرض علي العقيد احمد انور مفتش مباحث القسم، وتم احالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبسها 4 أيام علي ذمة التحقيقات.