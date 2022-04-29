صاحب الصوت الذهبى.. "محمود" شاب قناوى يبدع فى الإنشاد.. فيديو

قنا صابر سعيد

من الموهبة إلى الوصول للمراد بدأ حفنى طريق الإنشاد مبكرًا، حيث كان فى المرحلة الابتدائية لتستمر معه طوال تلك السنوات ويتمسك بحلمه الذى سعى إليه، أن يصبح من أكل المنشدين فى مصر ويسطع فى سماء دولة الإنشاد، ورغم دراسته فى مجال التربية الرياضية لم يتخلى على الإنشاد وبدأ فى ممارسة موهبته داخل الجامعة مما لاقى ردود فعل إيجابية على صوته الذى يحسن مستواه من خلال الاستماع لكبار المنشدين بمصر.

الحفنى طالب بكلية التربية الرياضية وجد ضالته فى الإنشاد، فحفلة تجمعه وسهر دينية تجذب فؤاده، حتى لقبوه زملاؤه بصاحب الصوت الذهبي، كما أنه حفظ العديد من المنشودات التى يلقيها فى الحفلات، وكذلك بينه وبين أصدقائه فى الجامعة أو سهراتهم.

قال محمود محمد حفني، إنه أحب الإنشاد فى مرحلة مبكرة وفى صغره، حيث كان ينشد فى المرحلة الابتدائية بمدرسة الشيخ أبو بكر ومدرسته الإعدادية أيضًا وعند وصوله إلى الصف الخامس الابتدائى حصل حفلة فى ساحة الشيخ أحمد الطيب.

وأوضح حفني، أنه بدأ بتدرب كثيرًا ويستمع إلى كبار المنشدين فى مصر وكذلك فى قنا والذهاب إلى حفلات مختلفة داخل قنا، وفى المرحلة الإعدادية قام بالإنشاد فى حفلة داخل ساحة مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى وهو أكبر مساجد الصعيد وأعرقها، وله محبين من جميع الدول، ليكتسب خلالها الخبرة والثقة.

وتابع محمود حفني، أن التحاقه بكلية التربية الرياضية لم يمنعه من ممارسة ما يحب فعندما وصل إلى المرحلة الجامعية انضم الى منتخب الإنشاد الدينى لدى الجامعة، وقدم حفلات كثيرة معهم، من حفلاته الأخيرة التى قام بها فى ساحة الشيخ أحمد المرتضى بالأقصر، وحصد المركز الأول فى الإنشاد دينى بكلية التربية الرياضية العام الماضي.