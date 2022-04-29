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شكرًا لسواعد المصريين.. رجال "حياة كريمة" يواصلون العمل فى الصيام.. (صور)

الجمعة، 29 أبريل 2022 05:00 ص
شكرًا لسواعد المصريين.. رجال "حياة كريمة" يواصلون العمل فى الصيام.. (صور) رجال "حياة كريمة" يواصلون العمل فى الصيام
أسوان – عبد الله صلاح

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بذل العاملون فى مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" مجهوداً كبيراً لإنجاز هذه المشروعات والتى تغطى مناحى الحياة المختلفة للمواطنين المقيمين فى المناطق النائية بالقرى والنجوع.

وفى محافظة أسوان، واصل العاملون فى مشروعات حياة كريمة الليل بالنهار طوال شهر رمضان لإنجاز ما تم تكليفهم به من مشروعات خدمية للمواطنين ضمن المبادرة، وتحملوا مشقة الصيام والحر خلال فترات النهار ولم يكتفوا بذلك ولكنهم واصلوا العمل خلال فترات الليل أيضاً.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن معدلات التنفيذ فى مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة" تسيير بشكل جيد ووفق خطط ثابتة، موضحاً بأنه تم الانتهاء من 239 مشروعاً، وجارى العمل فى 638 مشروعاً، فيما جارى تجهيز 171 مشروعاً من خلال 14 جهة منفذه.

 

العاملون يواصلون العمل فى مشروعات حياة كريمة
العاملون يواصلون العمل فى مشروعات حياة كريمة

 

العمال يواصلون العمل
العمال يواصلون العمل

 

إنشاءات جديدة
إنشاءات جديدة

 

جانب من العمل
جانب من العمل

 

جهد العاملون فى نهار رمضان
جهد العاملون فى نهار رمضان

 

جهد عمال حياة كريمة
جهد عمال حياة كريمة

 

حدائق
حدائق

 

دورات مياه حديثة للمواطنين
دورات مياه حديثة للمواطنين

 

عرق العاملون
عرق العاملون

 

عمال المشروعات فى رمضان
عمال المشروعات فى رمضان

 

مبان جديدة_1
مبان جديدة_1

 

مجمع خدمات
مجمع خدمات

 

مجمع زراعى_2
مجمع زراعى_2

 

مدارس_1
مدارس_1

 

مشروعات خدمية_1
مشروعات خدمية_1

 

مشروعات صرف صحى
مشروعات صرف صحى

 

ملاعب للشباب
ملاعب للشباب

 

مواصلة العمل فى رمضان
مواصلة العمل فى رمضان

 

مواقع خدمية
مواقع خدمية

 

وحدات صحية
وحدات صحية

 


حياة كريمة

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