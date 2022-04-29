"شؤون الحرمين": توزيع أكثر من 1000 مصحف على القاصدين

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوزيع أكثر من 1000مصحف و600 كتيب دعوي و40 حقيبة طالب علم على قاصدي المسجد الحرام. وفق "سبق" .
وتسلم كل قاصد المسجد الحرام هديته المتمثلة في نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وعدد من الكتب العلمية منها: (الومضات الإيمانية في الخطب الرمضانية، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)، وغيرهما من الكتيبات الدعوية الأخرى.
يأتي ذلك وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، سعياً في بذل مزيدٍ من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام .
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