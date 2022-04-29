"شؤون الحرمين": توزيع أكثر من 1000 مصحف على القاصدين

وتسلم كل قاصد المسجد الحرام هديته المتمثلة في نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وعدد من الكتب العلمية منها: (الومضات الإيمانية في الخطب الرمضانية، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)، وغيرهما من الكتيبات الدعوية الأخرى.