سحورك صحى فى رمضان .. تناول العنب للحصول على فوائده

فاطمة ياسر

العنب يعد من الفواكه ذات القيمة الغذائية الرائعة، التي تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الجيدة، فبالرغم من أنه له طابع خاص ومذاق خاص، إلا أن الإكثار منه يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية علي جسم الإنسان، ولذا عليك تناوله ولكن دون الإسراف.

ولذا يمكنك تناوله علي وجبة السحور للحصول علي فوائده الصحية التي تحل علي الجسم عند تناولك له، ووفقا لموقع "WEBMED" سنتعرف علي أبرز وأهم الفوائد، ومنها التالي:

-تناولك له يساهم بشكل كبير في تقوية الذاكرة، وزيادة النشاط المخ، وأيضا تقليل فرص الإصابة بالزهايمر، لأن تناولك له يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالتهابات المخ.

-هل تعلم أن تناولك للعنب يحميك من الإصابة بالسرطان، نتيجة لإحتوائه علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

-أثبتت الدراسات الطبية أن تناولك للعنب يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بأمراض السكر، أو التهابات المفاصل.

-يعمل علي تنظيم نسبة ضغط الدم في الجسم، وتقليل فرص الإصابة بأي مشاكل به، لأنه يحتوي علي البوتاسيوم ومنخفضة الصوديوم.