اليوم السابع
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الجمعة، 29 أبريل 2022 01:03 م
أكرم القصاص
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روسيا تمدد حظر الطيران بجنوب ووسط البلاد حتى 7 مايو المقبل

الجمعة، 29 أبريل 2022 11:53 ص
روسيا تمدد حظر الطيران بجنوب ووسط البلاد حتى 7 مايو المقبل الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، تمديد القيود المفروضة على استخدام الطائرات في مطارات جنوب ووسط روسيا إلى 7 مايو المقبل.


وذكرت الوكالة -في بيان أوردته قناة (روسا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة- أنه "تم تمديد نظام القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارا روسيا حتى 7 مايو 2022، لافتة إلى أن باقي المطارات في روسيا تعمل بانتظام، بما في ذلك المطارات الدولية".


كانت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، قد أفادت السبت الماضي، بتمديد الحظر المؤقت المفروض على الرحلات الجوية إلى 11 مطارًا في وسط البلاد وجنوبها حتى الأول من مايو المقبل.


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