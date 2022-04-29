رفع 293 طن قمامة و10 أطنان أتربة من شوارع المنصورة بالدقهلية.. صور

الدقهلية - فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة.

وقال "مختار" أنه تم رفع 293 طن قمامة و10 أطنان أتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالمنطقة المركزية بمشاركة 95 معدة علي مدار ثلاث ورديات شملت سيارات قلاب 5 و10 و20 طنا و3 لودر زاحف و2 لودر كبير و4 سيارات حمولة نصف طن و2 سيارة كهرباء وسيرات مكابس.

ومن جانبه أوضح المحاسب نادر محي الدين رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة انه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد استمرت حملات النظافة والتجميل والإنارة والتشجير بالمنطقة المركزية شملت جميع القطاعات علي مدار يومين حيث تم المرور علي الشوارع الرئيسية والفرعية ومنها شارع الجمهورية وشارع المشاية وشارع الترعة وشارع النخلة وشارع سعد زغلول ومنطقة مبني المحافظة وشارع الثانوية وشارع عبد السلام عارف وشارع الجيش وشارع أحمد ماهر وامتداد جيهان ومنطقة الجلاء والصدر ومبارك والمجزر وسندوب.



وكذلك تكثيف أعمال الجمع المنزلي بالشوارع الضيقة والفرعية بالجلاء منها شارع أحمد سلامة كما شملت الحملة صيانة الخلايا الكهربائيه وتدعيم الإنارة بشارع المضرب ومنطقة عزبة الشال وتفريعاتها وشارع فريدة حسان ومنطقة المختلط كما شملت الحملة أيضا نظافة الحدائق العامة وتقليم ورفع الناتج التقليم وغسيل حديقة شجرة الدر استعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك وكما استكمال اعمال النظافة والتجميل والكنس بشوارع المنطقة المركزية ومنها استكمال أعمال التطوير والدهانات بشوارع المشاية والجمهورية.

وأكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.