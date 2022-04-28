محافظ الدقهلية يشهد استلام 7600 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

الدقهليه شريف الديب

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، استلام وتسلم 7600 كرتونة مواد غذائية مقدمة من الغرفة التجارية بالدقهلية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي والتي تقوم بتوزيعها علي المستحقين من الأسر الأولي بالرعاية طبقا للأولي فالأولى.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي .

وأكد المحافظ على أنه سيتم إيصال كرتونة العيد إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة فى منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمن مختار جهود وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية بالدقهلية ومديرية التضامن الاجتماعى على جهودهم فى توفير المواد الغذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة.